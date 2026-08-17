Ancora nessuna traccia della 69enne canicattinese Luigia Narbone: ricerche estese in provincia di Caltanissetta

Non si registrano novità a proposito della vicenda legata alla scomparsa di Luigia Narbone, 69enne di Canicattì. Della donna ormai non si hanno più notizie da ben 4 giorni. Le ricerche stanno andando avanti anche con l’utilizzo di un elicottero che ha esteso il proprio raggio d’azione nel territorio compreso tra Canicattì, Racalmuto, Montedoro e Milena. La donna, come si ricorderà, s’è allontanata a piedi dalla propria abitazione senza più farvi ritorno.

A proposito di Luigia Narbone, come riportato da AgrigentoNotizie, sarebbe stata ripresa anche da alcune telecamere di videosorveglianza. Le immagini sarebbero al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire i suoi ultimi movimenti e capire dove possa essersi diretta. Luigia Narbone, al momento della scomparsa, indossava una maglia bianca a fiori, pantaloni neri e scarpe nere chiuse. Portava con sé una borsa bianca. È alta circa un metro e 65, pesa 65 chili e ha i capelli bianchi e neri.