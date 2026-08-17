Il 29 e 30 agosto torna la Sagra della “Cuddrireddra” e della Pesca di Delia IGP

DELIA. La Città di Delia si prepara a celebrare ancora una volta i suoi sapori più autentici. Sabato 29 e domenica 30 agosto 2026 torna la Sagra della Cuddrireddra e della Pesca di Delia IGP, appuntamento ormai annuale che richiama cittadini, visitatori e appassionati delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Una manifestazione che, edizione dopo edizione, punta a valorizzare due prodotti profondamente legati alla storia e all’identità di Delia: la Cuddrireddra, dolce tipico dalla caratteristica forma a coroncina, preparato secondo una tradizione tramandata di generazione in generazione, e la Pesca di Delia IGP, eccellenza dell’agricoltura locale e simbolo della vocazione agricola del territorio.

Per due giorni Delia diventerà un grande spazio dedicato al gusto, alla cultura, alla musica e allo spettacolo, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Non mancheranno infatti importanti momenti di intrattenimento con artisti di strada, artisti locali, gruppi folkloristici e spettacoli, che animeranno il paese durante le due giornate. Spazio naturalmente anche alla cucina e alla valorizzazione delle produzioni del territorio attraverso show cooking, degustazioni e momenti dedicati alla scoperta dei sapori e delle eccellenze locali.

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo ci sarà lo spettacolo del comico pugliese Uccio De Santis, volto amatissimo dal grande pubblico, che porterà a Delia la sua comicità e il suo inconfondibile modo di raccontare con ironia la quotidianità. La seconda giornata, domenica 30 agosto, si concluderà invece all’insegna della musica e del divertimento con una grande serata anni ’90, un viaggio tra le sonorità, le hit e l’atmosfera di un decennio indimenticabile, pensato per coinvolgere diverse generazioni e chiudere in festa l’edizione 2026 della Sagra.

La Sagra rappresenta un’importante occasione di promozione turistica e territoriale, capace di raccontare Delia attraverso i suoi prodotti, le sue tradizioni, la sua cultura e la sua comunità. Il Sindaco e la Giunta comunale annunciano che il programma completo della manifestazione, con gli orari degli spettacoli, degli show cooking e di tutte le iniziative che animeranno le due giornate, sarà presentato e reso noto nei prossimi giorni.