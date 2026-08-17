Lotto, esulta la Sicilia con vincite che hanno sfiorato i 110mila euro

Esulta la Sicilia con il Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 8 agosto 2026 alla regione sono andati 109.750 euro complessivi. Nel dettaglio, considerando le vincite maggiori, in Via Lincoln a Palermo è andato un premio da 64.500 euro grazie a quattro terni e una quaterna, mentre in Via Piemonte a Messina sono stati vinti 45.250 euro con tre ambi e un terno.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 773,9 milioni di euro dall’inizio del 2026.