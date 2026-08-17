Salute

Lotto, esulta la Sicilia con vincite che hanno sfiorato i 110mila euro

Redazione 1

Lotto, esulta la Sicilia con vincite che hanno sfiorato i 110mila euro

Lun, 17/08/2026 - 13:15

Condividi su:

Esulta la Sicilia con il Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 8 agosto 2026 alla regione sono andati 109.750 euro complessivi. Nel dettaglio, considerando le vincite maggiori, in Via Lincoln a Palermo è andato un premio da 64.500 euro grazie a quattro terni e una quaterna, mentre in Via Piemonte a Messina sono stati vinti 45.250 euro con tre ambi e un terno.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 773,9 milioni di euro dall’inizio del 2026.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta