Colpito da un fulmine sull’Etna, morto escursionista 30enne

E’ morto dopo essere stato colpito da un fulmine sull’Etna, un escursionista di trent’anni. L’uomo, originario degli Usa, ieri avrebbe scalato il vulcano lungo una zona vietata con l’obiettivo di avvicinarsi alla vetta. E’ stato sorpreso da un violento temporale che ha generato la scarica elettrica che lo ha colpito. Trovato quando era gia’ in gravi condizioni, e’ stato soccorso intorno alle 20 da un elicottero dei vigili del fuoco, ma e’ deceduto poco dopo. Trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, vi era giunto in arresto cardiorespiratorio e non c’e’ stato nulla da fare. (AGI)