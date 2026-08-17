Una “vetrina” gratuita nella nuova App del Comune di Caltanissetta

È ancora possibile inviare la manifestazione d’interesse per inserire la propria attività o associazione nell’applicazione “Città di Caltanissetta” e ottenere uno spazio digitale gratuito per presentare i propri servizi, facilitando il contatto con cittadini e turisti.

Si tratta di una vera e propria “vetrina territoriale” rivolta esclusivamente a operatori economici e professionisti che svolgono attività di pubblica utilità o che erogano servizi essenziali per chi vive, soggiorna o visita la città.

Mancano, infatti, solo poche settimane al lancio ufficiale dell’App per dispositivi mobili, ideata e realizzata dal Comune di Caltanissetta con l’obiettivo di offrire un canale di informazione unico, affidabile e tempestivo per cittadini e visitatori.

Con questo invito, l’Ente promuove un piano di digitalizzazione e visibilità a supporto del tessuto economico locale. Un’opportunità concreta per rafforzare la presenza in rete delle attività locali e valorizzare l’offerta turistica della città.

L’applicazione consentirà a turisti e visitatori di individuare con immediatezza servizi utili o necessari durante la permanenza a Caltanissetta. L’Amministrazione intende, infatti, mettere a disposizione uno strumento digitale in grado di orientare l’utente verso attività affidabili e facilmente individuabili, contribuendo a migliorare l’accoglienza e la qualità dell’esperienza turistica.

Un investimento interamente a carico dell’Ente

I costi di sviluppo, gestione e manutenzione tecnica della piattaforma saranno interamente coperti dal Comune di Caltanissetta, garantendo così alle attività e alle associazioni l’inserimento a titolo completamente gratuito e senza costi futuri.

“Invitiamo le attività di pubblico interesse locali a presentare domanda per accedere a questa nuova piattaforma – dichiara l’Assessore ai Servizi Informatici (CED) Vincenzo Lo Muto -. Stiamo predisponendo uno strumento tecnologico moderno che consentirà di avvicinare i servizi ai cittadini e migliorare la fruizione del territorio”.

“È un’opportunità da cogliere con immediatezza, pensata per professionisti che erogano servizi essenziali. L’adesione, infatti, non comporterà alcun onere economico, né ora né in futuro” aggiunge l’Assessore allo Sviluppo Economico Guido Delpopolo.

Strategia di rete per lo sviluppo economico

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di promozione digitale, volta a sostenere l’attrattività turistica della città.

“L’Amministrazione comunale – concludono congiuntamente gli assessori Lo Muto e Delpopolo – ha il dovere istituzionale di creare le condizioni ideali per favorire la crescita. Valorizzare la città e l’iniziativa delle sue componenti significa anche fornire strumenti tecnologici ad accesso equo. Essere reperibili in rete è oggi un requisito indispensabile per ogni attività o realtà del tessuto sociale che opera al servizio del cittadino, e l’App ‘Città di Caltanissetta’ nasce esattamente per rispondere a questa esigenza”.

Modalità di adesione per le aziende

Le imprese interessate a essere inserite gratuitamente nell’applicazione comunale possono consultare l’avviso e scaricare il modulo per la presentazione della domanda direttamente sul sito istituzionale del Comune di Caltanissetta o in fondo alla pagina.