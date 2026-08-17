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Caltanissetta, Cimitero “Angeli”: avviati interventi di pulizia e manutenzione

Redazione 3

Caltanissetta, Cimitero “Angeli”: avviati interventi di pulizia e manutenzione

I lavori prevedono lo sfalcio dell’erba e la pulizia per assicurare il decoro di uno dei luoghi simbolo della comunità
Lun, 17/08/2026 - 12:54

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Prende il via da oggi il primo ciclo di interventi previsti dal Comune di Caltanissetta per la cura e il decoro del Cimitero Monumentale “Angeli”.Questa operazione di pulizia vedrà impegnate le squadre operative in un’intensa attività di sfalcio e decespugliamento della vegetazione infestante.«Il Cimitero Monumentale ‘Angeli’ rappresenta il luogo della memoria affettiva per ciascuna delle nostre famiglie e costituisce un patrimonio storico, culturale e identitario di inestimabile valore per la città di Caltanissetta – ha dichiarato il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro. Custodirlo con cura e profondo rispetto è un dovere primario dell’Amministrazione e un servizio essenziale dovuto all’intera comunità nissena».

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