Vallelunga. Le associazioni partecipano a presentazione di un bando per contrastare lo spopolamento nei piccoli Comuni

VALLELUNGA. Le associazioni locali regolarmente iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) sono invitate all’ incontro di presentazione del bando volontariato 2026, promosso dalla “Fondazione con il sud” che si terrà a Vallelunga il 27 agosto 2026 alle ore 17:30 presso il centro Polifunzionale Piazza Europa.
Il tema dell’incontro sarà la presentazione del bando rivolto alle associazioni di volontariato, il cui principale obiettivo é contrastare lo spopolamento nei piccoli comuni delle aree interne del Mezzogiorno, valorizzando il ruolo del volontariato come presidio sociale di prossimità.