La Russa: governiamo senza deflettere anzi con Meloni che cresce nei sondaggi

Fratelli d’Italia rappresenta “un vero unicum, quello di un movimento politico che governa con una struttura che non si vedeva dai anni e che sta governando per un periodo più lungo dei precedenti, senza deflettere minimamente il proprio consenso, anzi vedendo la propria leader, Giorgia Meloni, essere nei sondaggi più alta del partito, più alta della coalizione nel suo complesso”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Bar Italia, quinto appuntamento a Ragalna (Ct). “Bisogna continuare a lavorare con l’occhio a ciò che serve all’Italia. La stella polare deve essere il bene della Nazione, il bene dell’Italia e su questo la destra mantiene la direttiva, la direzione giusta”, ha detto ancora.