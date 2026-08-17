Serradifalco. Il 18 agosto c’è lo spettacolo di Francesco Cicchella in piazza Vittorio Emanuele

SERRADIFALCO. Dopo il rinvio dello scorso 10 agosto, dovuto alla situazione eccezionale provocata dall’eruzione dell’Etna, tutto è pronto in Piazza Vittorio Emanuele per lo spettacolo di Francesco Cicchella in programma domani 18 agosto alle 21,30.

“Adesso è davvero tutto pronto”, ha sottolineato il sindaco Leonardoo Burgio: “Francesco Cicchella, uno dei più apprezzati showman della comicità italiana, arriverà finalmente a Serradifalco con il suo spettacolo fatto di imitazioni, musica, comicità e straordinario talento.

Da Michael Bublé a Ultimo, da Geolier ad Achille Lauro, da Gigi D’Alessio a Massimo Ranieri, passando per Al Bano, Blanco, Ornella Vanoni, Julio Iglesias, Bruno Pizzul e tantissimi altri personaggi: una serata all’insegna del divertimento e delle risate, per grandi e piccoli”. In tal modo il 18 agosto Serradifalco tornerà a far festa accogliendo Francesco Cicchella per una grande serata di musica, comicità e spettacolo.