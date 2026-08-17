Marianopoli. Consiglio comunale convocato d’urgenza: il Gruppo di minoranza “Forza Democratica” contesta i presupposti della convocazione

MARIANOPOLI. Il Gruppo Consiliare “Forza Democratica Marianopoli”, composto dai Consiglieri Comunali Calogero Casucci, Grazia Noto e Calogero Vaccaro, rende pubblica la propria posizione in merito alla convocazione urgente del Consiglio Comunale disposta con Determinazione del Presidente del Consiglio n. 3 del 14 agosto 2026, per lunedì 17 agosto 2026 alle ore 18:00. In una nota, che riceviamo e pubblichiamo, i Consiglieri di minoranza contestano formalmente la sussistenza dei presupposti che giustificherebbero il ricorso alla procedura d’urgenza, ritenendo che la convocazione non espliciti adeguatamente quali siano le concrete ragioni rilevanti, indilazionabili e non differibili che renderebbero necessaria la seduta nelle modalità adottate.

Il Regolamento comunale stabilisce infatti che il Consiglio possa essere convocato d’urgenza in presenza di motivi rilevanti e indilazionabili. Proprio per questo, secondo il Gruppo “Forza Democratica Marianopoli”, l’urgenza non può trasformarsi in uno strumento organizzativo finalizzato semplicemente a concentrare più argomenti nella stessa seduta o a ridurre i tempi ordinariamente previsti per l’esame degli atti da parte dei consiglieri. Il Rendiconto 2025 non può rendere automaticamente urgenti tutti gli altri argomenti. Una delle motivazioni poste alla base della convocazione riguarda l’approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2025, il cui termine risulta già decorso. Pur comprendendo la necessità di affrontare la questione, il Gruppo consiliare ritiene che l’eventuale esigenza di trattare con urgenza il Rendiconto non possa automaticamente estendersi a tutti gli altri punti inseriti all’ordine del giorno.

Tra gli argomenti convocati figurano infatti anche la variazione della destinazione dei lotti cimiteriali, l’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco e l’approvazione del Regolamento del Centro Sociale Anziani. Per tali argomenti, nella determinazione di convocazione, non vengono individuate specifiche ragioni che ne rendano indilazionabile la trattazione proprio nella seduta del 17 agosto. Al contrario, viene fatto riferimento anche a ragioni di “economicità”, motivazione che, secondo i consiglieri, non può di per sé giustificare il ricorso alla procedura d’urgenza.

Particolare attenzione sul Regolamento del Centro Sociale Anziani. Il Gruppo “Forza Democratica Marianopoli” ritiene assolutamente non corretto, sotto il profilo politico e istituzionale, inserire tra gli argomenti da trattare con procedura urgente anche l’approvazione del Regolamento del Centro Sociale Anziani, senza che i consiglieri abbiano avuto un tempo adeguato per conoscere, approfondire e valutare nel dettaglio il contenuto dell’atto. Un regolamento destinato a disciplinare il funzionamento e la vita di un importante spazio di aggregazione sociale della comunità non dovrebbe essere trattato come un punto qualsiasi da approvare frettolosamente.

I consiglieri comunali devono poter disporre del tempo necessario per esaminare attentamente il testo, confrontarsi sulle disposizioni previste, valutare eventuali criticità e, soprattutto, presentare eventuali proposte di modifica ed emendamenti nell’interesse della comunità e degli stessi utenti del Centro Sociale Anziani. Non si tratta, quindi, di sottrarsi alla discussione o di impedire l’approvazione del regolamento. Al contrario: si chiede che una materia così importante venga affrontata con la necessaria serietà, trasparenza, partecipazione e approfondimento, consentendo a tutti i consiglieri di esercitare pienamente le proprie prerogative. Un passaggio dall’ordinario all’urgenza che deve essere spiegato. Ulteriore elemento che il Gruppo consiliare ritiene meritevole di chiarimento riguarda il fatto che, durante la Conferenza dei Capigruppo dell’11 agosto 2026, era stata prospettata la convocazione del Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

A distanza di pochi giorni, con la Determinazione n. 3 del 14 agosto, si è invece proceduto alla convocazione urgente. I consiglieri chiedono pertanto di conoscere quale fatto nuovo, sopravvenuto e non differibile sia intervenuto nel periodo compreso tra l’11 e il 14 agosto e abbia determinato il passaggio dalla prospettata convocazione ordinaria a quella urgente. La questione non è meramente formale. I tempi di convocazione e di esame della documentazione sono strettamente connessi alla possibilità per i consiglieri di svolgere in maniera effettiva e consapevole il proprio mandato.

Il diritto dei consiglieri ad esaminare gli atti. Il Gruppo “Forza Democratica Marianopoli” richiama inoltre le prerogative riconosciute ai consiglieri comunali dalla normativa vigente e dal Regolamento del Consiglio Comunale, compreso il diritto di ricevere un’adeguata informazione preventiva sulle questioni sottoposte all’esame dell’organo consiliare e di ottenere dagli uffici le informazioni necessarie all’espletamento del mandato. Una convocazione caratterizzata da tempi estremamente ridotti, soprattutto quando comprende numerosi argomenti e atti di diversa natura, rischia di comprimere concretamente la possibilità dei consiglieri di studiare la documentazione, formulare osservazioni e, quando necessario, proporre emendamenti.

La richiesta: riesame della convocazione e riconvocazione ordinaria. Per queste ragioni, i Consiglieri Casucci, Noto e Vaccaro hanno formalmente chiesto il riesame in autotutela della Determinazione n. 3 del 14 agosto 2026, con l’eventuale annullamento o revoca della convocazione urgente e la conseguente riconvocazione del Consiglio Comunale in sessione ordinaria, nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento comunale. Qualora, invece, la convocazione urgente dovesse essere mantenuta, il Gruppo chiede che vengano esplicitate in maniera puntuale le ragioni dell’urgenza, con particolare riferimento a ciascuno degli argomenti diversi dal Rendiconto 2025.

È stato inoltre richiesto che, qualora la seduta venga comunque celebrata, venga sottoposta al Consiglio Comunale, in apertura dei lavori, la questione relativa alla sussistenza dei motivi dell’urgenza, così come previsto dal Regolamento comunale, affinché l’assemblea possa esercitare il proprio potere di sindacato. La richiesta è stata inoltre formulata affinché la contestazione venga acquisita al protocollo dell’Ente, allegata agli atti della seduta e integralmente riportata nel verbale.

Una scelta a tutela delle prerogative consiliari. I tre consiglieri hanno comunicato sin d’ora che, qualora la seduta venga mantenuta nelle modalità e nei termini stabiliti dalla Determinazione n. 3 del 14 agosto, non parteciperanno alla seduta, precisando che tale scelta è determinata esclusivamente dalla formale contestazione della convocazione e non costituisce acquiescenza, rinuncia o sanatoria rispetto alle contestazioni formulate. Il Gruppo “Forza Democratica Marianopoli” ribadisce che la propria posizione non è finalizzata a creare ostacoli all’attività amministrativa né a impedire la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Al contrario, si chiede che il Consiglio Comunale possa lavorare nelle condizioni necessarie per garantire trasparenza, confronto democratico, adeguata informazione e pieno esercizio delle prerogative di tutti i consiglieri. In particolare, su provvedimenti importanti per la comunità, come il Regolamento del Centro Sociale Anziani, riteniamo che il confronto consiliare non debba essere compresso da un’urgenza che, allo stato, non appare adeguatamente motivata.

Le regole del Consiglio Comunale non sono un ostacolo all’amministrazione: sono lo strumento attraverso il quale si garantiscono il rispetto delle istituzioni, la partecipazione e la qualità delle decisioni assunte nell’interesse della comunità di Marianopoli. Il Gruppo “Forza Democratica Marianopoli” si riserva, infine, ogni ulteriore iniziativa presso gli organi competenti e nelle sedi amministrative e giurisdizionali eventualmente previste dall’ordinamento, anche con riferimento agli eventuali atti e deliberazioni che dovessero essere adottati nel corso della seduta convocata in sessione urgente”.