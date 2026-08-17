Artigianato: Palermo traina crescita, +107 imprese II trimestre. Caltanissetta, “negativa”

Palermo traina la crescita dell’artigianato siciliano, mentre Catania si conferma la provincia con il maggior numero di artigiani attivi. E’ la fotografia che emerge dai dati aggiornati al 30 giugno 6 e dal report Movimprese di Unioncamere e InfoCamere relativo al secondo trimestre del 2026. Tra aprile e giugno Palermo registra un saldo positivo di +107 imprese artigiane, oltre la meta’ del saldo regionale di +211, che porta a 69.814 il numero complessivo delle imprese artigiane attive in Sicilia. Il dato sulla consistenza del comparto restituisce invece una classifica diversa. Al 30 giugno 2026 Catania conta 15.451 artigiani attivi, il numero piu’ alto tra le province siciliane. Palermo segue con 14.607, a meno di mille unita’, mentre Messina si attesta a 10.779. Piu’ distanti Trapani con 6.459, Ragusa con 5.790, Agrigento con 5.658, Siracusa con 5.189, Caltanissetta con 3.211 ed Enna con 2.841. I numeri raccontano quindi due aspetti diversi del sistema artigiano regionale: Catania mantiene il primato per consistenza del comparto, mentre Palermo e’ la provincia che nel secondo trimestre del 2026 ha registrato la maggiore crescita. Il saldo trimestrale mostra infatti una Sicilia a piu’ velocita’. Dopo Palermo, che guida con +107 imprese, si trovano Ragusa (+45), Trapani (+34), Agrigento (+32), Siracusa (+24) ed Enna (+6). Catania registra invece un saldo di -26, Caltanissetta di -7 e Messina di -4. Un dato che fotografa esclusivamente la dinamica delle iscrizioni e delle cessazioni nel trimestre e che non va confuso con la consistenza complessiva del tessuto artigiano. “I dati piu’ recenti ci consegnano una fotografia che va letta nel suo insieme – dice Mario Leone, direttore Divisione Organizzazione e Economia di Cna Palermo – cosi’ il capoluogo oggi rappresenta il principale motore della crescita, con 107 nuove imprese nel secondo trimestre, mentre Catania resta il principale polo regionale per numero di artigiani attivi. Sono due dati diversi, entrambi importanti, che raccontano la vitalita’ e il peso che l’artigianato continua ad avere nelle grandi province siciliane”