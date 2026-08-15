Accoltella sua sorella, poi precipita dalla finestra e muore

Un ragazzo di 26 anni ha accoltellato sua sorella e poi è precipitato dalla finestra al quinto piano di una palazzina a San Teodoro, a Genova. E’ successo poco prima delle 14. Secondo le prime informazioni il ragazzo, mentre stava litigando con la sorella di 18 anni, l’ha ferita in modo non grave con una coltellata. Poi è caduto dalla finestra ma non è ancora chiaro se si tratti di suicidio o di caduta accidentale. Il ragazzo è morto sul colpo. La ragazza è stata portata in ospedale in codice giallo. Sul posto i carabinieri, ai quali è affidata l’indagine, e le ambulanze e le automediche inviate dal 118 oltre ai vigili del fuoco.

La morte del giovane caduto giù da una finestra di casa nel quartiere genovese di san Teodoro potrebbe essere derivata da un gesto volontario. Non lo escludono gli inquirenti al termine delle prime evidenze che vengono definite ‘significative’. Secondo le prime informazioni il corpo infatti sarebbe già stato messo a disposizione della famiglia. I genitori erano presenti in casa quando si è innescata la lite che ha portato prima al ferimento della sorella con un coltello reperito in cucina poi alla morte del giovane