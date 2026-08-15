Salute

50 scout minorenni mangiano pasta con formaggio e tonno e si sentono male: ipotesi intossicazione

Redazione

50 scout minorenni mangiano pasta con formaggio e tonno e si sentono male: ipotesi intossicazione

Sab, 15/08/2026 - 19:09

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I cinquanta Scout vittime di una probabile intossicazione alimentare a Cavazzo Carnico (Udine) fanno parte del gruppo di Sarmeola di Rubano (Padova) e vengono assistiti da otto diversi equipaggi sanitari inviati dalla centrale operativa Sores Fvg. Sul posto è stato attrezzato un campo base dove viene fatto un triage per stabilire le priorità di intervento. Al momento i giovani pazienti sono stati sistemati in barelle e attendono di essere trasferiti per precauzione negli ospedali di Udine, Tolmezzo e San Daniele del Friuli. Nessuno pare essere in gravi condizioni ma i sintomi di nausea e vomito sono sempre più persistenti e si sono manifestati anche in altri ragazzi. Per evitare fenomeni di disidratazione, alcuni vengono sostenuti con flebo. I carabinieri del Comando provinciale di Udine stanno cercando di ricostruire, assieme agli accompagnatori adulti, le cause dell’intossicazione.

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