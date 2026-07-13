Vallelunga, Incontro il 17 luglio al Centro Polifunzionale “Resto al Sud 2.0

VALLELUNGA PRATAMENO – Il prossimo 17 luglio 2026 – ore 17:00 presso il Centro Polifunzionale – Piazza Europa – Vallelunga Pratameno si terrà un importante momento di confronto dedicato a giovani, studenti, aspiranti imprenditori e a chi vuole creare nuove opportunità per il proprio futuro. Presente all’incontro il Manager Hub Rete Palermo Invitalia che illustrerà strumenti, incentivi e contributi a fondo perduto per avviare un’attività in Sicilia. Presenti anche l’ Assessore Regionale agli Enti Locali e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caltanissetta. Un’occasione concreta per fare rete, ricevere orientamento qualificato e conoscere i percorsi più efficaci per trasformare un’idea in impresa. Una iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale che promuove RESTO AL SUD 2.0.