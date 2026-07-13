VALLELUNGA PRATAMENO – Il prossimo 17 luglio 2026 – ore 17:00 presso il Centro Polifunzionale – Piazza Europa – Vallelunga Pratameno si terrà un importante momento di confronto dedicato a giovani, studenti, aspiranti imprenditori e a chi vuole creare nuove opportunità per il proprio futuro. Presente all’incontro il Manager Hub Rete Palermo Invitalia che illustrerà strumenti, incentivi e contributi a fondo perduto per avviare un’attività in Sicilia. Presenti anche l’ Assessore Regionale agli Enti Locali e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caltanissetta. Un’occasione concreta per fare rete, ricevere orientamento qualificato e conoscere i percorsi più efficaci per trasformare un’idea in impresa. Una iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale che promuove RESTO AL SUD 2.0.
Vallelunga, Incontro il 17 luglio al Centro Polifunzionale “Resto al Sud 2.0
Lun, 13/07/2026 - 18:29
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