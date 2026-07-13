Mussomeli, la parrocchia carmelitana ha festeggiato i suoi 75 anni di attività pastorale

MUSSOMELI – Una solenne Santa Messa, animata dal coro diretta dal maestro Giuseppe Noto, è stata celebrata dal Vicario Generale della Diocesi di Caltanissetta mons. Onofrio Castelli in occasione del 75° anniversario della erezione a parrocchia della Chiesa del Carmelo (1951 2026), Hanno concelebrato il parroco della parrocchia carmelitana don Rosario Castiglione, l’arciprete Padre Achille Lomanto, Don Salvatore Falzone ed il religioso Padre Genco. Da sottolineare che un improvviso malessere ha impedito la presenza del nostro vescovo Mons. Mario Russotto che ha delegato il Vicario Generale portando i saluti e la sua benedizione. Presenti all’evento religioso, la confraternita carmelitana con la dirigenza ed i suoi confrati e consorelle e le autorità civili col presidente del Consiglio comunale Jessica Valenza, gli assessori Maria Bonomo e Salvatore Castiglione, il comandante della Finanza Salvo Imbesi e il rappresentante dei Vigili del Fuoco. Particolarmente seguita è stata l’omelia di mons. Onofrio Castelli che ha attirato l’attenzione dei fedeli presenti. Al termine della celebrazione, tutti quanti si sono spostati nella cripta sottostante al luogo di culto dove hanno potuto ammirare la mostra fotografica allestita per l’occasione e festeggiare la ricorrenza con un momento di fraternità.