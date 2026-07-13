Allarme zanzare a Pergusa, ordinanza sindaco. Al via interventi di disinfestazione

E’ allarme per le zanzare nel bacino del lago di Pergusa invaso da migliaia di insetti. Decine di segnalazioni da imprenditori, che temono per la stagione estiva, e da parte di residenti sono giunte al comune di ENNA. La massiccia presenza di zanzare, anche della specie tigre, sta condizionando la vita degli abitanti del bacino lacustre. Il comune ha varato un piano straordinario per la disinfestazione non solo di Pergusa ma di tutta la città con interventi ogni due notti fino al 31 ottobre. Sarà EcoENNAservizi, la società che si occupa anche della raccolta differenziata ad ENNA ad eseguire i trattamenti contro larve e zanzare adulte. Il sindaco di ENNA, Mirello Crisafulli, ha firmato un’ordinanza per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare dalla zanzara tigre e dalla zanzara comune. La decisione dopo la convocazione dei un tavolo tecnico con il libero consorzio comunale di ENNA, EcoENNA ervizi, l’Asp e l’ente autodromo di Pergusa per definire le modalità operative del piano. La disinfestazione sarà effettuata con l’adozione di tutte le misure necessarie alla tutela della popolazione, degli animali e dell’ambiente. Prima di ogni intervento, la cittadinanza sarà informata con indicazione di data, orario, zone interessate, principi attivi utilizzati e precauzioni da osservare. Durante i trattamenti i cittadini sono invitati a tenere chiuse porte e finestre, evitare la permanenza nelle aree interessate, ricoverare gli animali domestici e proteggere ortaggi, frutta e alimenti esposti. “Abbiamo previsto una lotta integrata alle zanzare, che unisce interventi contro le larve e contro gli insetti adulti a un lavoro costante di prevenzione sul territorio. È la risposta più efficace al disagio segnalato dai cittadini nelle scorse settimane, e per questo abbiamo voluto coinvolgere subito tutti gli enti competenti, per un piano coordinato e tempestivo”, ha detto il sindaco di Enna, Mirello Crisafulli.