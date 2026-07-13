Il senatore Pietro Lorefice (M5S): “Inaccettabile che Governo regionale e nazionale abbiano disertato Consiglio Comunale sulla discarica di Timpazzo”

“È inaccettabile che Governo regionale e Governo nazionale abbiano disertato il Consiglio comunale monotematico sulla discarica di Timpazzo. Mentre un impianto strategico per la gestione dei rifiuti in Sicilia è vicino alla saturazione, chi ha responsabilità istituzionali e politiche sceglie di non esserci. I cittadini meritano risposte e soluzioni, non poltrone vuote.”

Lo ha affermato in una nota il Senatore siciliano M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione Bicamerale Ecomafie.