RCU Eclettica Caltanissetta. 60° Raduno Nazionale di Risiko: i vincitori

Presso l’hotel San Michele di Caltanissetta, sabato e domenica, si è giocato il 60° Raduno Nazionale di Risiko!. Il prestigioso torneo, assegnato dai referenti nazionali al Risiko Club Eclettica, ha visto la partecipazione di 80 giocatrici e giocatori che si sono sfidati a colpi di dadi ed avanzamento di carri armati colorati rigorosamente di plastica. Circa venti partecipanti provenivano dalla Liguria, Lombardia, Veneto, Lazio, Puglia. I restanti sessanta da tutti i Risiko! Club Ufficiali della Sicilia.

La giornata del sabato, in due partite pomeridiane a somma di punti, si sono qualificati 32 semifinalisti che l’indomani, su una partita giocata di mattina con risultato secco ha visto la formazione di due tavoli di finale.

Questa la composizione dei due tavoli di finale, tavolo 1: Aurelio Mazze’ (RCU Eagles Palermo), Giovanni Foti (RCU Borgo Pila Genova), Gianpaolo Grieco (RCU Aironi Gerenzano) e Matteo Squillaci (RCU Risiko! dello Stretto Messina); tavolo 2: Gianluigi Orlando (RCU Il Pifferaio San Cataldo), Giangiacomo Insinga (RCU Il Passatempo Siracusa), Maurizio Intravaia (RCU World Domination Acireale) e Vittorio Musella (RCU Il Vulcano Catania).

La finale, che si è giocata il pomeriggio della domenica, dopo quasi due ore ha visto prevalere, nei loro rispettivi tavoli, il palermitano Aurelio Mazzè ed il catanese Vittorio Musella che solo nel finale hanno avuto ragione sui loro avversari.

La finale è stata ripresa in diretta da Risko! Show ed è visibile in streaming sulla piattaforma Twitch e su You Tube.

Parallelamente al Raduno si è giocato il XII° Torneo Open a cura del Club nisseno che ha visto la partecipazione complessiva tra prima e seconda partita di 32 giocatrici e giocatori. Open vinto da Giulia Gulino (RCU Eclettica Caltanissetta), secondo Luca Maisto (RCU Il Gufo Roma) e terzo Vincenzo Musella (RCU Il Vulcano Catania).

“Dopo circa due mesi di impegno, senza tralasciare l’attività ordinaria del Club, (campionato periodico, open e quant’altro), – dichiarano dal direttivo del Club Eclettica- siamo riusciti ad organizzare questo importante evento. Essere sede di uno dei tre Raduni Nazionali è un orgoglio per il nostro Club e per la città di Caltanissetta. Abbiamo ricevuto da tutti i partecipanti i complimenti con per la location (che ormai è una conferma), per il cibo, per l’accoglienza, per i premi (realizzati dall’artista ceramista Maria Pia Matraxia) e per i tempi organizzativi.”

Infatti l’evento è finito con la premiazione alle 17.30 di domenica consentendo a tutti di raggiungere le proprie sedi senza l’ansia di perdere l’aereo, per chi veniva da fuori, o di arrivare troppo tardi, dovendo l’indomani lavorare.

“Il Raduno è riuscito in tutta la sua interezza e questo ci premia per l’impegno profuso e per raggiungere questo obiettivo Il Club è stata una squadra che ha superato le difficoltà che ci sono state con la condivisione e la partecipazione che è la nostra forza. – continuano dal direttivo – Come Club ringraziamo la direzione e tutte le maestranze dell’hotel San Michele che ci hanno aiutato, e sopportato in questi giorni, tutte le giocatrici ed i giocatori che hanno partecipato, dando importanza all’evento. A tutti i soci del Club Eclettica che hanno dato una mano durante l’organizzazione del Raduno. Ringraziamo in ultimo, ma non per importanza,l’Amministrazione Comunale di Caltanissetta, il Sindaco e l’assessore al ramo Petrantoni per averci inserito negli eventi di “Settembre è Nisseno”, l’avv. Walter Tasauro Presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per il supporto datoci.”