L’Onestà non ha colore: giovane maliano di 27 anni ritrova portafoglio con dentro soldi e carte di credito e lo restituisce al legittimo proprietario

Una gran bella storia quella che è stata resa nota dal Comune di Carpino in provincia di Foggia. Qui, Sissoko, un giovane maliano di 27 anni, ha ritrovato un portafoglio con all’interno denaro, carte di credito e documenti.

Il giovane, tuttavia, nel momento in cui ha visto quel portafoglio ed ha capito anche il valore di quanto contenuto al suo interno, anzichè tenerlo, ha deciso di restituirlo.

Ecco allora che il maliano, con grande senso civico e onestà, una volta rintracciato il proprietario glielo ha restituito. la Pro Loco di Carpino gli ha dedicato questo toccante post che pubblichiamo integralmente:

“Sissoko LASSANA , un giovane ragazzo di colore, cittadino del Mali, classe 1999, attualmente alle dipendenze dell’Azienda Agricola OILIVIS della famiglia Mitrione di Carpino, specializzata nella produzione di olio extra vergine di oliva, olive fermentate al naturale e paté’, trova un portafoglio con documenti, carte di credito e denaro, rintraccia il proprietario di Cagnano Varano e lo restituisce.

In un’epoca in cui le buone notizie faticano a trovare spazio, ci sono storie semplici che rimettono in sesto la nostra fiducia in persone che incoraggiano la speranza a fare del bene: Lassana ci ricorda che esistono persone capaci di compiere gesti straordinari nella loro semplicità: Restituire un portafoglio con tutto il suo contenuto è la testimonianza di valori di straordinaria bellezza e che l’integrità e l’empatia non hanno nazionalità, colore della pelle o conto in banca: ci piace sottolineare che il gesto di questo ragazzo, in una comunità come Carpino votata all’accoglienza e alla integrazione, è la dimostrazione concreta che l’onestà è un valore universale che appartiene alle persone, non alle loro origini”. (Foto Pro Loco di Carpino)