Poste Italiane: In provincia di Caltanissetta edifici “smart” all’insegna dell’efficienza energetica

Incrementare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale del patrimonio immobiliare del Gruppo di Poste Italiane, fra i più grandi tra le aziende del Paese con quasi 15mila edifici tra sedi direzionali, grandi hub, centro di distribuzione e uffici postali.

Con questi obiettivi, volge alle battute finali anche in provincia di Caltanissetta il programma aziendale Smart Building, un progettoavviato da alcuni anni che, puntando sull’innovazione tecnologica, è in grado di ridurre i consumi, le emissioni climalteranti e i costi operativi.

Nel Nisseno, il progetto ha previsto tre linee d’intervento, focalizzate rispettivamente sulla realizzazione di “edifici intelligenti” in ottica di Building and Energy Management System, installazione di corpi illuminanti LED e decarbonizzazione degli immobili.

EDIFICI “INTELLIGENTI”

Il progetto Smart Building prevede la realizzazione sugli edifici di Poste Italiane di un sistema di Building and Energy Management System (BEMS) con una piattaforma unica di supervisione, gestione e controllo integrato degli impianti per ottimizzare le manutenzioni e l’efficientamento energetico.

L’intervento ha previsto sia l’installazione negli edifici di sensori e sistemi di controllo e monitoraggio impianti, sia il collegamento con una piattaforma centralizzata per la progressiva ottimizzazione della gestione degli impianti e degli ambienti, in particolare illuminazione, riscaldamento e raffrescamento.

In provincia di Caltanissetta, sono 8 i siti di Poste Italiane coinvoltia oggi, inclusi quelli previsti nell’ambito del Progetto Polis, per un risparmio medio stimato di oltre 10mila euro.

INSTALLAZIONE DI LED

Il progetto ha permesso la sostituzione progressiva presso le strutture aziendali in tutta Italia di circa 432.000 corpi illuminanti con dispositivi a tecnologia LED. Nel Nisseno, in particolare, il programma ha previsto l’installazione di più di 500 lampade di nuova generazione. Le lampade LED, ormai di uso comune anche nelle case da diversi anni, comportano una riduzione del consumo di circa il 50% rispetto a soluzioni tradizionali e un allungamento della vita utile dell’apparato riducendone anche la necessità di manutenzione. Inoltre, nelle ultime installazioni le lampade utilizzate sono anche regolabili in potenza (dimmerabili) consentendo così di poter automaticamente regolare l’intensità luminosa e quindi il consumo in funzione delle condizioni ambientali e della luminosità naturale.

LA DECARBONIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI

Poste Italiane ha avviato ormai da alcuni anni anche uno specifico progetto di decarbonizzazione passando dalle caldaie a gas a sistemi a pompa di calore. Oltre alla riduzione delle emissioni inquinanti, il progetto consente di avere una importante semplificazione impiantistica attraverso un unico impianto caldo/freddo e di incrementare l’efficienza energetica con l’aumento del rendimento e potendo praticare la gestione “intelligente” dell’edificio. Nella provincia di Caltanissetta sono stati coinvolti 9 siti aziendali, interventi che si stima porteranno a un risparmio complessivo di immissioni per oltre 40 tonnellate diCO2.