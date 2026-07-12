Caltanissetta. Al via il progetto “Io VoRRRei… Se tu lo vuoi”: istituzioni, scuola e professionisti uniti per rigenerare Largo Barile

Si è svolto venerdì scorso, 10 luglio, il sopralluogo tecnico a Largo Paolo Barile, nell’area antistante Palazzo Moncada e il Lapidarium, un ulteriore passo operativo verso la realizzazione del progetto “Io VoRRRei… Se tu lo vuoi” – 3R: Rigenerare, Rinascita, Rieducare, promosso nell’ambito del programma nazionale del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori “Abitare il Paese”. Al sopralluogo hanno preso parte gli assessori Vincenzo Lo Muto e Pier Paolo Olivo, il presidente del Consiglio comunale Gianluca Bruzzaniti, il consigliere comunale Calogero Palermo, che ha annunciato la donazione dell’impianto di irrigazione dell’area, la presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Caltanissetta Rosa Galiano e l’architetto Andrea Aldo Giannone, insieme ai rappresentanti dell’Istituto Comprensivo Caponnetto–Sciascia. L’iniziativa nasce da una visione condivisa: trasformare uno spazio urbano di straordinario valore storico, identitario e culturale in un luogo più bello, accogliente e pienamente fruibile dalla comunità, attraverso la riqualificazione dell’area verde, la messa a dimora di nuove essenze arboree, la realizzazione dell’impianto di irrigazione e una riprogettazione degli spazi.Il cuore del progetto è rappresentato dal coinvolgimento delle nuove generazioni. Fondamentale, infatti, il contributo degli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni Verga”, protagonisti del percorso progettuale grazie alla condivisione della dirigente scolastica Rosa Ambra e delle docenti Valeria Presti e Piera Piazza. Le idee, la creatività e le proposte elaborate dagli alunni costituiscono il valore aggiunto di un’iniziativa che intende educare alla cura del paesaggio, del patrimonio comune e della cittadinanza attiva. A sostenere il percorso, insieme all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Walter Tesauro, sono anche Fondazione Sicana, Sicilbanca, Associazione Colapesce, I Custodi del Bello e Associazione Alchimia, partner che hanno scelto di condividere una visione fondata sulla collaborazione tra istituzioni, professionisti, scuola, imprese e associazionismo.”Io VoRRRei… Se tu lo vuoi” non è soltanto un progetto di rigenerazione urbana, ma un modello di partecipazione civica che mette in rete competenze, sensibilità e responsabilità diverse con un obiettivo comune: restituire ai cittadini uno spazio pubblico rigenerato, valorizzando il patrimonio storico della città e promuovendo una nuova cultura della bellezza, della sostenibilità e della cura dei beni comuni.Il sopralluogo rappresenta l’avvio concreto di un percorso destinato a lasciare un segno tangibile nel cuore di Caltanissetta, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni, scuola, professionisti e società civile possa trasformare idee condivise in interventi capaci di migliorare la qualità della vita della comunità.