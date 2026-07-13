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Sicilia, Schifani: “Vannacci? I suoi atteggiamenti non sono quelli più compatibili con i nostri valori”

Redazione 3

Sicilia, Schifani: “Vannacci? I suoi atteggiamenti non sono quelli più compatibili con i nostri valori”

Lun, 13/07/2026 - 11:53

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“Vannacci? Non è molto semplice dare una risposta a caldo. Dico che gli atteggiamenti del generale Vannaci sicuramente non sono quelli più compatibili con i nostri valori, con i nostri ideali e con il nostro modo di far politica. Detto questo, occorre verificare anche nel tempo quale sarà il vero programma di Vannacci. Devo dire che, ad oggi, gli atteggiamenti sicuramente non lasciano ben sperare, però poi c’è sempre la politica al momento delle coalizioni, al momento delle intese. La politica presuppone di condividere i programmi o meno e su quello naturalmente si può misurare e in questo momento registro una certa distanza”. Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani a Start su SkyTg24. (Adnkronos)

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