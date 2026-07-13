Mafia, Meloni a svelamento Croma Falcone: “Capaci ha determinato traiettoria mia vita”

“Io, come potete immaginare, sono una persona abbastanza abituata a parlare in pubblico. Però oggettivamente, anche per una veterana come me, oggi non è facile prendere la parola qui, dopo che con la professoressa Falcone abbiamo assistito allo svelamento di quello che resta della Fiat Croma su cui il 23 maggio del 1992 viaggiavano Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Giuseppe Costanza. Perché l’emozione è penetrante, tagliente. Ti mette di fronte alla storia, quella con la S maiuscola, quella che è fatta di carne, di sangue, che è fatta di fatti che cambiano il corso degli eventi, che cambiano la cultura di una nazione, che cambiano il cammino di un popolo, che hanno determinato, è il mio caso, anche la TRAIETTORIA della nostra vita, delle nostre scelte”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla cerimonia di svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 1992, presso il Museo del Presente ‘Giovanni Falcone e Paolo Borsellino’ di Palermo.