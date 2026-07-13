Incidente sulla SS 640, feriti sette migranti su un furgone: due sono stati trasportati in elisoccorso a Caltanissetta

Sette migranti sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto poco prima dell’alba lungo la statale 640, all’altezza dello svincolo di Canicattì nord. Per cause ancora in corso di accertamento, il furgone sul quale viaggiavano è uscito di strada. Secondo una possibile ricostruzione, i passeggeri erano diretti nei campi, dove avrebbero dovuto raggiungere il luogo di lavoro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i soccorritori. Due cittadini egiziani, che hanno riportato le ferite più serie, sono stati trasferiti in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le loro condizioni non destano comunque particolare preoccupazione e non sarebbero in pericolo di vita.

Gli altri cinque feriti sono stati accompagnati in ambulanza all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì per gli accertamenti e le cure del caso. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. (Fonte AgrigentoNotizie).