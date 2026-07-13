Croma di Falcone al Museo del Presente, Schifani: «Coltivare la memoria è un impegno per il futuro»

«Il ritorno a Palermo della macchina su cui viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo è la testimonianza viva di una ferita mai rimarginata. Non è un semplice gesto simbolico, ma un atto dovuto verso chi ha sacrificato la propria vita per la legalità. Coltivare la memoria è un impegno per il futuro, per i nostri giovani, perché chi non ha vissuto quegli anni terribili capisca cosa significhi dire no alla mafia, per tutti i cittadini che credono nella libertà e nella giustizia». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani che ha partecipato, insieme con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e quello dell’Interno Matteo Piantedosi, alla cerimonia dello svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano i due magistrati uccisi il 23 maggio 1992 con gli agenti della scorta e che da oggi è esposta al Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

«Come Regione Siciliana abbiamo il dovere di custodire questi luoghi e questi oggetti, perché parlino alle nuove generazioni con la forza della verità – aggiunge Schifani – Questo museo rappresenta uno spazio dove il ricordo diventa impegno concreto. Ringrazio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Nordio e Piantedosi per aver voluto essere presenti a Palermo in una giornata così importante per la nostra comunità. La loro vicinanza conferma quanto il contrasto alla criminalità organizzata sia una priorità condivisa da tutte le istituzioni, a ogni livello».

as/lp

In allegato: foto della cerimonia e del presidente Schifani con la premier Meloni

————————–

Ufficio Stampa e DocumentazioneRegione Sicilianatel. 091 7075 300redazioneufficiostampa@regione.sicilia.it

—

Per annullare l’iscrizione al gruppo, invia un’email a regione-siciliana-comunicati+unsubscribe@googlegroups.com

Visualizza questo messaggio all’indirizzo https://groups.google.com/a/googlegroups.com/d/msg/regione-siciliana-comunicati/topic-id/message-id

—

Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo “Regione Siciliana Comunicati” di Google Gruppi.

Per annullare l’iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un’email a regione-siciliana-comunicati+unsubscribe@googlegroups.com.

Per visualizzare questa discussione, visita https://groups.google.com/d/msgid/regione-siciliana-comunicati/592689572.2146297.1783958864638.JavaMail.zimbra%40regione.sicilia.it.