Gela, ‘Timpazzo si sta esaurendo, basta rifiuti da altre zone’. Mercoledì incontro tecnico in prefettura a Caltanissetta

Il consiglio comunale di Gela (Caltanissetta), a conclusione di una lunga seduta monotematica, ha approvato un atto d’indirizzo con il quale richiede l’azzeramento dei conferimenti di rifiuti, da parte dei comuni esterni all’ambito locale, nella discarica Timpazzo. “Il sistema di trattamento meccanico biologico del sito e l’unica vasca attiva, quella E, rischiano la saturazione già entro il prossimo ottobre – hanno detto i consiglieri sia di maggioranza sia di opposizione – Timpazzo deve ritornare a essere una discarica comprensoriale”. Il sindaco Terenziano Di Stefano, che fa parte del cda della Srr4 (società che sovraintende il ciclo rifiuti territoriale) ha criticato le scelte della Regione: “Non capisco perché i comuni catanesi e quelli agrigentini devono conferire a Timpazzo visto che ci sono gli impianti di Sicula trasporti, per Catania, e Siculiana, per AGRIGENTO. Se Timpazzo dovesse chiudere, il nostro comune si troverebbe a pagare i conferimenti fino a 350 euro a tonnellata, perché saremmo costretti a rivolgerci ad altri impianti in Sicilia o fuori regione. Attualmente, paghiamo 60 euro a tonnellata. Il pef rischia di schizzare a 25 milioni di euro, con un drastico aumento della Tari. Perché i nostri cittadini devono rimetterci di tasca propria se abbiamo una discarica che è di nostra proprietà?”. Mercoledì è previsto un incontro tecnico convocato dal dipartimento regionale acqua e rifiuti, in prefettura a Caltanissetta. L’inchiesta che ha coinvolto i vertici di Impianti Srr (società che gestisce Timpazzo) ha determinato la nomina di un commissario, che in questa fase si sta occupando della discarica.