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Frana di Niscemi, via agli aiuti M5S a famiglie e imprese. Pubblicato il regolamento per presentare le domande

Redazione

Frana di Niscemi, via agli aiuti M5S a famiglie e imprese. Pubblicato il regolamento per presentare le domande

Lun, 13/07/2026 - 16:30

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Via da oggi alle domande per gli aiuti alle famiglie e alle imprese danneggiate dalla frana di Niscemi. È stato pubblicato sul sito del M5S Sicilia (www.sicilia5stelle.it) e sui canali social del Movimento il regolamento che consente a famiglie e imprese della zona rossa della cittadina colpita dalla frana dello scorso gennaio di accedere ai 300 mila euro derivanti dai tagli degli stipendi dei parlamentari M5S.

“Siamo consapevoli – dice il coordinatore regionale del M5S, Nuccio Di Paola – che si tratta di una goccia nel mare dei danni provocati da questo evento. È comunque un segno tangibile della nostra vicinanza ai cittadini. Tutti devono fare la propria parte di fronte a calamità del genere, ma è ovvio che la parte principale devono farla i governi nazionale e regionale, accelerando le tempistiche degli interventi. Questa operazione dimostra ulteriormente l’importanza delle restituzioni fatte da sempre dal M5S. Tagliando una piccola parte delle nostre retribuzioni, negli anni siamo riusciti a realizzare numerosissimi progetti concreti e anche dal grande valore simbolico”.

Tutti i dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 21 luglioall’ARS.

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