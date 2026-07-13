Anziano, per cause in corso di accertamento, perde la vita in un tragico rogo di sterpaglie scoppiato nel suo terreno

Tragedia a Marsala dove è morto Vito Puleo, 78 anni a causa di un incendio divampato nel suo terreno in contrada Paolini per cause ancora in corso di accertamento.

Anche la sua autovettura, una Nissan, è stata completamente distrutta dalle fiamme. Pare che l’uomo fosse andato nel suo terreno per ripulirlo dalle sterpaglie.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Si attende anche il parere del medico legale incaricato degli esami necessari a stabilire le cause esatte del decesso.