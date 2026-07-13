Usa, attacco all’Iran con i droni marini: è la prima volta

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti attaccano l'Iran usando per la prima volta droni marini. Il Centcom, il comando centrale americano, declassifica e diffonde il video che documenta l'operazione: i droni hanno colpito un impianto di manutenzione per sottomarini e navi nel porto della Base Navale di Bandar Abbas.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)