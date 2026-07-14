Tragedia a Salina, sub palermitano muore durante un’immersione

SALINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Tragedia nelle acque di Salina, dove un turista palermitano di 35 anni, Dario Onorato, è morto durante un’immersione di pesca subacquea nella zona di Punta Barone. Il giovane, in vacanza alle Eolie con i genitori e la fidanzata, non è più riemerso. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118. Sul posto sono intervenuti carabinieri e Polizia municipale. L’ipotesi più accreditata è quella di un malore, ma saranno gli accertamenti della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto a chiarire le cause del decesso.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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