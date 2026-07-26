Salute

Scontro tra due auto nel Barese, un morto e sei feriti: ci sono minori

AdnKronos

Scontro tra due auto nel Barese, un morto e sei feriti: ci sono minori

Dom, 26/07/2026 - 09:58

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(Adnkronos) – Una donna, secondo le prime notizie di quasi 70 anni, è morta e altre sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto questa notte sulla provinciale 88 tra Giovinazzo e Bitonto, in provincia di Bari. Si sono scontrate due automobili. Tra i feriti, che non sarebbero in pericolo di vita, ci sono anche alcuni minorenni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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