Scontro tra due auto nel Barese, un morto e sei feriti: ci sono minori

(Adnkronos) – Una donna, secondo le prime notizie di quasi 70 anni, è morta e altre sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto questa notte sulla provinciale 88 tra Giovinazzo e Bitonto, in provincia di Bari. Si sono scontrate due automobili. Tra i feriti, che non sarebbero in pericolo di vita, ci sono anche alcuni minorenni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

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