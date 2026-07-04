La Porta d’Europa seconda tappa del viaggio di Papa Leone XIV a Lampedusa

Papa Leone XIV come seconda tappa del suo viaggio a Lampedusa si è recato alla Porta d’Europa, monumento che si trova all’estremo promontorio sud-orientale di Lampedusa in località Cavallo Bianco. L’opera è rivolta verso la Libia per onorare la memoria dei migranti dispersi in mare.

Lì si è intrattenuto con una famiglia di migranti e insieme si sono recati davanti al monumento. Il Santo Padre si è appoggiato alla porta guardano il mare davanti a lui per poi attraversarla. E’ poi sceso lungo la scogliera rivolgendosi verso l’altra sponda del Mediterraneo salendo fino ai frangiflutti perdendo la papalina volata via dopo una folata di vento. (ITALPRESS).