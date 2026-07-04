Due escursionisti dispersi sui Nebrodi, ritrovati dopo oltre 36 ore di ricerche

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di due biologi della provincia di Catania, dispersi durante un’escursione nel Parco dei Nebrodi. I due sono stati ritrovati nei pressi del lago Biviere, in territorio di Cesarò nel Messinese, dopo oltre 36 ore di ricerche. L’allarme era stato lanciato dai familiari, che da giovedì sera non riuscivano più a contattarli. Alle operazioni hanno preso parte Corpo Forestale, vigili del fuoco, carabinieri, personale del Parco dei Nebrodi e volontari della Protezione civile. I due escursionisti sono stati individuati in un’area boschiva priva di copertura telefonica e sono stati trovati in buone condizioni di salute. (ITALPRESS).