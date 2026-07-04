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Enna, rivolta in carcere di: un centinaio di detenuti s’impossessa delle sezioni del vecchio padiglione

Redazione

Enna, rivolta in carcere di: un centinaio di detenuti s’impossessa delle sezioni del vecchio padiglione

Sab, 04/07/2026 - 14:58

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Un centinaio di detenuti del carcere di Enna si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, rompendo le telecamere di sorveglianza e mettendo a ferro e fuoco l’istituto. La rivolta dei detenuti al carcere di Enna è scoppiata dopo che nei giorni scorsi un fulmine aveva fatto saltare le centraline telefoniche e, dunque, i ristretti non avevano potuto effettuare le chiamate alle famiglie. Da stamane il disservizio era stato risolto ma i detenuti hanno cominciato la rivolta.

Mimmo Nicotra, presidente nazionale della Confederazione sindacati polizia penitenziaria dice: “Da mesi denunciamo la grave carenza di personale nella casa circondariale luigi Bodenzad di Enna abbiamo chiesto che i detenuti fossero sfollati per permettere la ristrutturazione del carcere che è vetusto. Ad Enna i detenuti, invece di essere sfollati, sono stati trattati in altre sezioni dello stesso istituto Ora la situazione è gravissima

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