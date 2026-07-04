Aggressione in via La Farina a Messina, un giovane ferito: indagini in corso

Un giovane è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di ieri in seguito a un’aggressione avvenuta in via La Farina a Messina. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato affrontato da un gruppo di ragazzi e colpito con un’arma da taglio. Restano ancora da chiarire il movente e la dinamica dell’episodio: gli investigatori stanno verificando se si sia trattato di un tentativo di rapina o dell’esito di una lite. Il ferito ha chiesto aiuto ad alcuni agenti della Polizia municipale presenti nella zona ed è stato soccorso dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle volanti della Polizia di Stato, che hanno fermato alcune persone per gli accertamenti del caso. Le indagini sono in corso. (ITALPRESS).