Sancataldese. Il presidente La Cagnina: “Rabbita persona giusta per guidare rilancio in Eccellenza; c’è un sogno che porto nel cuore: Lirio Torregrossa”

Il presidente della Sancataldese Ivano La Cagnina ha fatto il punto della situazione in una nota ufficiale che ha pubblicato su Sancataldese Calcio Official. Nella nota, che pubblichiamo integralmente, si legge:

“La retrocessione è una ferita aperta che brucia ancora e che fa male a tutti noi che abbiamo a cuore la Sancataldese. Abbiamo valutato ogni possibile scenario. La nostra volontà era – e rimane – quella di farci da parte qualora si fosse presentato un gruppo o un soggetto serio, pronto a garantire un futuro importante al club. Ad oggi, purtroppo, ciò non è accaduto e ne abbiamo preso atto. Per rispetto della nostra maglia e di quella parte sana della città che non ci ha mai fatto mancare il proprio sostegno, abbiamo il dovere di riprendere il cammino, ripartendo proprio dai sancataldesi, come già annunciato nel precedente comunicato societario.

Gli straordinari risultati ottenuti dal nostro settore giovanile ci hanno spinto ad affidare a Francesco Rabbita il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile e Direttore Generale della Prima Squadra. Siamo certi che sia la persona giusta per guidare il rilancio della società in questa nuova realtà chiamata Eccellenza, dove una gestione attenta e oculata, la sostenibilità finanziaria e la valorizzazione dei ragazzi del nostro vivaio saranno il cuore pulsante del progetto.

Da oggi sarà Francesco a riorganizzare la società sotto l’aspetto logistico e operativo, mentre la proprietà lavorerà per individuare la guida tecnica che condivida appieno questa visione.Se il nostro obiettivo è davvero quello di ricominciare dai sancataldesi, allora c’è un sogno che porto nel cuore. Quel sogno ha un nome: Lirio Torregrossa, una vera bandiera verdeamaranto, simbolo della nostra storia e dell’identità sancataldese. Lirio rappresenterebbe il senso di appartenenza e la sancataldesità che vogliamo riportare al centro del club. Sono ancora vivi i ricordi della vittoria del campionato di Eccellenza di cinque anni fa.

Da parte mia farò tutto il possibile per convincerlo a sposare questa sfida mettendo l’esperienza, la passione e il suo amore per questi colori. Sarebbe il segnale più bello che potremmo dare, per affrontare insieme la nuova stagione con entusiasmo, identità e la voglia di fare bene. Forza Sancataldese”.