Caltanissetta, scossone in Consiglio comunale: nasce “Identità e Futuro”, quattro consiglieri lasciano Fratelli d’Italia



Si apre una nuova fase negli equilibri del Consiglio comunale di Caltanissetta. I consiglieri comunali Michele Cristian Genovese, Gianluca Bruzzaniti, Alessandra Longo e Martina Millaci hanno ufficializzato la costituzione del nuovo gruppo consiliare “Identità e Futuro”, segnando contestualmente la loro uscita dal gruppo di Fratelli d’Italia.

La scelta, spiegano i quattro consiglieri, nasce dalla volontà di rafforzare l’azione politico-amministrativa a servizio della città, ponendo al centro del proprio impegno l’ascolto dei cittadini, la valorizzazione dell’identità del territorio e una prospettiva di sviluppo fondata su competenza, responsabilità e concretezza. – Con la nascita di “Identità e Futuro” intendiamo intraprendere un percorso politico autonomo, coerente con la nostra visione amministrativa e rivolto esclusivamente alla tutela degli interessi della comunità nissena – dichiarano i consiglieri di “Identità e Futuro”.



Contestualmente, i quattro amministratori hanno comunicato la fuoriuscita dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, esprimendo un sentito ringraziamento ai vertici del partito per l’opportunità ricevuta e per il percorso politico e amministrativo condiviso in questi anni. Un ringraziamento viene rivolto anche al gruppo cittadino di Fratelli d’Italia, con il quale è stato costruito un importante cammino fatto di collaborazione, impegno quotidiano, stima reciproca e autentici rapporti di amicizia.

Il nuovo gruppo ha designato quale capogruppo il consigliere comunale Michele Cristian Genovese, che rappresenterà “Identità e Futuro” nelle sedi istituzionali e coordinerà l’attività consiliare.

Nel comunicato viene inoltre precisato che soltanto dopo la presentazione ufficiale del nuovo gruppo i consiglieri hanno appreso che la denominazione “Identità e Futuro” coincide con quella dell’assessorato guidato dall’allora assessore Fiorella Falci durante l’amministrazione Messana. Una coincidenza che, precisano, auspicano non possa generare equivoci o fraintendimenti nei confronti della stessa.



“Identità e Futuro” si propone di offrire un contributo costruttivo e propositivo ai lavori del Consiglio comunale, promuovendo un confronto serio e responsabile sui temi di maggiore interesse per la comunità nissena.

– Continueremo a lavorare con spirito di servizio, nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori e dei rapporti umani e politici costruiti negli anni, mettendo sempre al primo posto gli interessi della città – concludono i consiglieri di “Identità e Futuro”.