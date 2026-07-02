Serradifalco. Il 29 agosto al Dark Romance Festival Danila Trapani presenta edizione speciale della saga di Crimson Mountain

SERRADIFALCO. La saga di Crimson Mountain arriva al Dark Romance Festival. Il 29 agosto, a Montesilvano sarà possibile per gli appassionati del genere ammirare in esclusiva Crimson Mountain: le edizioni speciali dei romanzi, pensate per chi ama le storie oscure, intense, romantiche… e pericolose. Saranno disponibili solo al festival, in edizione limitata. Lo ha reso noto Danila Trapani, nota scrittrice e creatrice di film di animazione 3D.

A presto arriveranno tutte le informazioni per il pre-order. Nel frattempo, la stessa scrittrice lascio entrare tra le ombre del terzo e ultimo volume: Regina.

Un amore spezzato. Due anime in guerra. Un destino che continua a riportarli l’uno verso l’altra. Isobelle e Michael si sono persi nel modo peggiore: tra segreti, tradimenti e ferite impossibili da dimenticare. Separati da eventi più grandi di loro, entrambi sono costretti a intraprendere un lungo viaggio attraverso il dolore, la paura e la verità.

Isobelle dovrà scoprire chi è davvero, affrontare i fantasmi del proprio passato e trovare la forza di non lasciarsi distruggere da chi vorrebbe piegarla.Michael, invece, dovrà scontrarsi con il peso delle sue colpe, con l’odio che lo ha trasformato in un mostro e con un amore che continua a tormentarlo anche quando sembra perduto per sempre.Nel loro cammino incontreranno numerosi ostacoli.

Ma soprattutto incontreranno versioni nuove di se stessi: più fragili, più dure, più consapevoli.Quando finalmente il destino li farà ritrovare, Isobelle e Michael non saranno più il soldato e la ribelle che si erano amati.Saranno solo due sopravvissuti che troveranno, nell’altro, la propria salvezza.Si erano amati prima che il mondo li spezzasse.Ora dovranno ritrovarsi tra le rovine di ciò che sono diventati.