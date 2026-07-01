Maltrattamenti, furto ed estorsione: tra Caltanissetta e Gela 5 arresti della Polizia

Condanne a oltre sette anni di reclusione e aggravamenti di misure cautelari, la Polizia di Stato ha tratto in arresto cinque persone in esecuzione di provvedimenti emessi dell’autorità giudiziaria. Nel capoluogo la squadra mobile ha eseguito i provvedimenti nei confronti di un trentacinquenne, condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e detenzione di sostanze stupefacenti e di un trentottenne, sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia, per il quale è stato disposto l’aggravamento della misura cautelare. Entrambi gli arrestati sono stati condotti in carcere a Caltanissetta. Il commissariato di pubblica sicurezza di Gela ha tratto in arresto un trentatreenne, condannato alla pena di quattro anni e diciotto giorni di reclusione per i reati di furto aggravato, ricettazione ed estorsione; di un ventottenne, condannato alla pena di otto mesi e dieci giorni di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e simulazione di reato e di un ventiduenne sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia, per il quale è stato disposto l’aggravamento della misura cautelare. Tutti e tre gli arrestati sono stati condotti in carcere a Gela.