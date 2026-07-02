Veicolo in fiamme, chiuso tratto dell’autostrada A29 direzione Alcamo – Trapani a Calatafimi Segesta

Lungo l’autostrada A29 Dir “Alcamo–Trapani” è temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra lo svincolo di Segesta e l’innesto con la A29, in corrispondenza del km 7,500, nel territorio di Calatafimi Segesta (TP), a causa di un veicolo andato in fiamme all’interno della galleria Segesta.
L’incendio è stato già spento dai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto insieme alla Polizia Stradale. Presenti anche le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Non si registra la presenza di feriti.