Santa Caterina. Disposto divieto di utilizzo d’acqua per uso potabile e alimentare nell’area “Santa Caterina 11 – Contrada Milicia Bassa

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Natale ha reso noto che, con Ordinanza Sindacale n. 9 del 02/07/2026, è stato disposto il divieto di utilizzo dell’acqua destinata al consumo umano per uso potabile e alimentare nell’area servita dal punto di prelievo “Santa Caterina 11 – Contrada Milicia Bassa”, a causa del superamento dei limiti di torbidità riscontrati nei controlli effettuati.

L’ordinanza è rivolta esclusivamente agli utenti che si approvvigionano dell’acqua dal Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, limitatamente all’area interessata. L’acqua può essere utilizzata solo per scopi igienici e per altri usi non potabili. Sono in corso ulteriori verifiche. L’ordinanza resterà in vigore fino a nuova comunicazione, che sarà diffusa attraverso i canali ufficiali del Comune.