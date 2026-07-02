Caltanissetta. Centri estivi comunali: pubblicato l’avviso per la presentazione delle proposte progettuali

Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato l’avviso per l’organizzazione di sei centri estivi comunali nel periodo compreso tra il 13 luglio e 4 settembre 2026. I soggetti interessati a presentare le proposte progettuali avranno tempo fino alle ore 13:00 del 10 luglio 2026.

Le attività, destinate a bambini e agli adolescenti di età compresa dai 3 ai 17 anni, dovranno svolgersi nelle ore antimeridiane. I progetti dovranno essere di natura educativa, sportiva, ludico-ricreativa, laboratoriale.

Per rispondere alle esigenze dei genitori le attività dovranno essere svolte per almeno quattro settimane, per almeno quattro ore al giorno e per almeno cinque giorni alla settimana.

“Le esperienze degli anni passati ci hanno permesso di fare delle valutazioni per migliorare l’offerta per la cittadinanza – ha detto l’assessore Ermanno Pasqualino -.Rispetto all’avviso pubblicato nel 2025 è stata data maggiore attenzione all’inclusività, alla sicurezza e alla condivisione delle esperienze”.

In particolare sono stati individuati ben sei plessi scolastici comunali che potrebbero essere messi a disposizione per le attività estive. Saranno valutate anche scuole private o parrocchie. La finalità è quella di garantire luoghi sicuri e dotati di servizi indispensabili. Condizioni fondamentali per l’amministrazione comunale così come per le famiglie.

Sarà dato adeguato spazio anche all’inclusività. Saranno privilegiati i progetti che favoriranno l’accoglienza di minori con disabilità.

Oltre a richiedere un evento finale per ogni singolo centro estivo, il Comune di Caltanissetta ha predisposto l’organizzazione di una festa nella quale saranno coinvolti e invitati a partecipare tutti i bambini e gli adolescenti che avranno partecipato ai singoli centri estivi.

Il senso di condivisione sarà percepito anche visivamente. Tutti i partecipanti dovranno ricevere una maglietta e un cappellino nei quali sarà presente il logo del Comune di Caltanissetta.

COME PARTECIPARE

Potranno accedere alla selezione Enti del Terzo Settore (Associazioni di Promozione Sociale, Cooperative Sociali), Enti riconosciuti dalle confessioni religiose, Associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta CONI o ad un Ente di promozione sportiva.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando gli appositi modelli allegati “Allegato 1 – Manifestazione di interesse” e “Allegato 2 “Progetto Organizzativo”.

La candidatura dovrà pervenire, completa di tutti gli allegati previsti,

entro le ore 13:00 del 10 luglio 2026 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo direzione.politiche.sociali@pec.comune.caltanissetta.it riportante nell’oggetto:

“PRESENTAZIONE PROGETTO CENTRI ESTIVI 2026”