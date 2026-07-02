Salute

Morto anziano rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Gela il mese scorso

Redazione 1

Morto anziano rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Gela il mese scorso

Gio, 02/07/2026 - 22:24

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Un pensionato di Gela Franco Emmanuello, è morto oggi per le conseguenze di un grave incidente stradale, verificatosi, a metà giugno, su un tratto della statale Gela-Catania, alle porte proprio di Gela.

Emmanuello, che viaggiava a bordo di una Peugeot, era stato trasferito in una struttura ospedaliera di Palermo, per le conseguenze riportate. Nonostante la sottoposizione a un delicato intervento chirurgico, non ce l’ha fatta. La sua vettura aveva impattato con un’altra auto. (Giornale di Sicilia)

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