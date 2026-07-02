Incidente sulla Gela-Catania, morto pensionato nisseno

Un pensionato di Gela (Caltanissetta), Franco Emmanuello, è morto oggi per le conseguenze di un grave incidente stradale, verificatosi, a metà giugno, su un tratto della statale Gela-Catania, alle porte proprio di Gela. Emmanuello, che viaggiava a bordo di una Peugeot, era stato trasferito in una struttura ospedaliera di Palermo, per le conseguenze riportate. Nonostante la sottoposizione a un delicato intervento chirurgico, non ce l’ha fatta. La sua vettura aveva impattato con un’altra auto.