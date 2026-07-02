Somalia, Paglia: “Oggi è un giorno che merita rispetto”

Il tenente colonnello Gianfranco Paglia ha pubblicato un ricordo della Battaglia del Checkpoint Pasta, dove il 2 luglio 1993 rimase gravemente ferito e per la quale fu insignito della Medaglia d’Oro al Valor militare. “Il ricordo e’ fermo a quel 2 luglio 1993, quando a Mogadiscio si combatte’ nella Battaglia del Checkpoint Pasta. Tre Caduti, 31 feriti. Una Battaglia che e’ nei libri di storia e che ha lasciato segni indelebili su molti di noi, ma il mio pensiero si blocca su tre nomi: Andrea Millevoi, Pasquale Baccaro, Stefano Paolicchi, uomini che non si sono arresi e che hanno combattuto fino alla fine”, ha scritto sui social.

“Il mio pensiero va ai ragazzi di leva che quel giorno è diventatoro uomini, alle famiglie che hanno sopportato in silenzio il dolore della perdita, alle famiglie che hanno accettato la diversita’. Oggi come ieri e’ importante ricordare e celebrare non perche’ ricorre l’anniversario ma perche’ si possa essere orgoglioso dei figli che questa Nazione ha e che non sia vano il sacrificio di coloro che hanno donato il bene piu’ prezioso. La loro memoria per sempre presente! Ed io fiero ed orgoglioso di continuare ad essere un Soldato e servire il mio Paese“, ha scritto il tenente colonnello.