Serradifalco. Vicenda del terzo mandato. L’indiscrezione: il sindaco Leonardo Burgio non dovrebbe dimettersi

Cosa farà il sindaco di Serradifalco relativamente alla nota dell’assessorato regionale alle autonomie locali con la quale gli è stato chiesto di dimettersi o di presentare eventuali memorie?

E’ l’interrogativo che in tanti si stanno facendo in questi giorni. Un interrogativo che sarà svelato solo nel momento in cui il primo cittadino serradifalchese deciderà se presentare le proprie dimissioni oppure di affidare le sue ragioni ad una memoria da consegnare all’assessorato regionale competente in tempi utili per le valutazioni del caso.

Da ambienti vicini al sindaco, pare che il primo cittadino non intenda dimettersi e che, invece, potrebbe presentare memoria scritta all’assessorato entro la data intimata dallo stesso assessorato nella nota di diffida che è stata a suo tempo inviata dalla Regione.

Una memoria nella quale, verosimilmente, il primo cittadino serradifalchese esporrà le sue ragioni sulla vicenda legata alla sua terza candidatura ed elezione a sindaco. Elezione che, secondo le ragioni della Regione, in base alla legislazione regionale attuale non è consentito un terzo mandato consecutivo a sindaci di Comuni siciliani da 5 a 15 abitanti. Secondo quanto sostenuto dal sindaco, invece, il terzo mandato sarebbe legittimo in quanto la sentenza del 13 febbraio 2026 della Corte Costituzionale lo ritiene ammissibile.