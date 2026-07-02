Campofranco. Approvate in Consiglio comunale le tariffe sulla Tari 2026 e il Piano economico finanziario

CAMPOFRANCO. Il Consiglio Comunale di Campofranco ha approvato le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2026 e il relativo Piano Economico Finanziario (PEF), elaborato in conformità al nuovo Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3 approvato da ARERA per il periodo regolatorio 2026-2029.Il costo complessivo del servizio scende da € 345.281,00 a € 339.975,06, con una riduzione di circa € 5.300,00 rispetto all’anno precedente. Queste le agevolazioni previste:

Bonus TARI sociale — I nuclei familiari con ISEE non superiore a € 9.530,00

Famiglie numerose — Le famiglie con ISEE fino a € 20.000,00 e almeno 4 figli a carico beneficiano del bonus rifiuti, riconosciuto automaticamente in bolletta senza necessità di presentare domanda, per effetto del sistema perequativo introdotto da ARERA accedendo a una riduzione tariffaria del 25%.

La deliberazione e il Piano Finanziario integrale sono disponibili all’Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.