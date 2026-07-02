Salute

Sicilia. Droga: una mamma denuncia, chiesti 28 arresti nell’Agrigentino

Redazione

Sicilia. Droga: una mamma denuncia, chiesti 28 arresti nell’Agrigentino

Gio, 02/07/2026 - 17:53

Condividi su:

La denuncia di una madre esasperata dalle richieste di denaro e dalle minacce del figlio tossicodipendente ha fatto partire un’inchiesta dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Agrigento su un presunto traffico di cocaina, eroina e crack che coinvolgerebbe 28 indagati.

La richiesta di misure cautelari, firmata dal procuratore Giovanni Di Leo e dal sostituto Elettra Consoli, e’ ora al vaglio del gip Michele Dubini. Alcuni indagati sono già stati raggiunti da provvedimenti cautelari nel corso delle indagini, mentre gli altri compariranno il 6 luglio per gli interrogatori preventivi

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta