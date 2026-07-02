Sicilia. Droga: una mamma denuncia, chiesti 28 arresti nell’Agrigentino

La denuncia di una madre esasperata dalle richieste di denaro e dalle minacce del figlio tossicodipendente ha fatto partire un’inchiesta dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Agrigento su un presunto traffico di cocaina, eroina e crack che coinvolgerebbe 28 indagati.

La richiesta di misure cautelari, firmata dal procuratore Giovanni Di Leo e dal sostituto Elettra Consoli, e’ ora al vaglio del gip Michele Dubini. Alcuni indagati sono già stati raggiunti da provvedimenti cautelari nel corso delle indagini, mentre gli altri compariranno il 6 luglio per gli interrogatori preventivi