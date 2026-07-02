San Cataldo. Raimondo Capizzi al Teatro Comunale di Vicenza: ricoprirà il ruolo di Orchestra Manager della International Lyric Academy, è l’8^ volta.

SAN CATALDO. Il Maestro Raimondo Capizzi al Teatro Comunale di Vicenza: ricoprirà il ruolo di Orchestra Manager della International Lyric Academy, è l’ottava volta.

La Direzione Generale della ILA, in collaborazione con Opera Carolina (USA), ha infatti rinnovato la fiducia al Maestro Capizzi, confermandolo anche per la stagione in corso. Il titolo in programma sarà Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart.

Da anni Capizzi si occupa della selezione e del coordinamento dell’organico orchestrale, scegliendo alcuni tra i più promettenti musicisti del Veneto e di altre regioni italiane. Grazie a questo lavoro ha contribuito a creare un ensemble giovane, qualificato e motivato, capace di affrontare ogni anno un repertorio sempre diverso e di alto livello artistico.

Nel corso delle precedenti edizioni sono state portate in scena opere e pagine sinfoniche di grande prestigio, tra cui Gianni Schicchi, Le nozze di Figaro, Suor Angelica e la Sinfonia n. 9 di Beethoven, insieme a numerosi altri titoli.

La riconferma del Maestro Raimondo Capizzi rappresenta un’ulteriore attestazione di stima e fiducia da parte dell’Orchestra Manager Ferri e del Direttore Musicale Vignati, confermando la continuità di un progetto artistico che negli anni ha saputo distinguersi per qualità, professionalità e valorizzazione dei giovani talenti.

