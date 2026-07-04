San Cataldo. La segnalazione: “Il quartiere Santa Maria di Nazareth tra le erbacce e in condizioni di abbandono”

SAN CATALDO. “Quanto ancora dovrà aspettare il quartiere Santa Maria di Nazareth?”. E’ l’interrogativo che s’è posto un cittadino sancataldese abitante nel quartiere Santa Maria di Nazareth, nella periferia di San Cataldo. Un quartiere che, a giudicare dalle foto pubblicate dallo stesso cittadino sui social, sembra proprio che versi in condizioni di totale abbandono.

Erbacce ovunque, scerbatura inesistente, marciapiedi completamente invasi dalla vegetazione e ormai impraticabili. Secondo quanto segnalato dal cittadino: “Oggi, chi vuole semplicemente fare una passeggiata è costretto a camminare sulla carreggiata, con tutti i rischi che questo comporta. Quelli che dovrebbero essere marciapiedi sono diventati delle vere e proprie aiuole incontrollate.

Di fronte a questo degrado, una domanda è inevitabile: per quanto tempo ancora dovremo assistere a questa situazione prima che vengano adottati i provvedimenti necessari?

Mi rivolgo all’Amministrazione comunale e al sindaco Gioacchino Comparato: il decoro urbano e la salute pubblica non possono essere considerati aspetti secondari. I cittadini hanno diritto a vivere in un quartiere pulito, sicuro e decoroso.

È ancora più grave constatare che le numerose segnalazioni inviate attraverso la nuova app messa a disposizione dal Comune sono rimaste, di fatto, senza alcun riscontro concreto. Le istituzioni hanno il dovere di ascoltare i cittadini, ma soprattutto di intervenire. Santa Maria di Nazareth non è un quartiere di serie B e non può continuare a essere lasciato nell’incuria e nell’indifferenza. È arrivato il momento di passare dalle promesse ai fatti”.